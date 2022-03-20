Оточення Путіна готує змову: розвідка назвала можливого наступника

Еліта розглядає різні варіанти відсторонення Путіна від влади

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В бізнесово-політичній еліті Росії формується група, опозиційна до президента Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортнікова. Варто зауважити, що саме Бортніков останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортніков та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії", – повідомили у ГУР.

За даними розвідки, Бортніков та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади – зокрема, отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість".

"Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Інформація надійшла саме від російської сторони. Ймовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ", – йдеться в повідомленні.

Путін готує підземне місто на випадок ядерної війни

Ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що керівництво РФ може готувати підземне місто на сході країни на випадок ядерної війни.

Маломуж сказав, що Путін навряд чи натисне "ядерну кнопку", але розуміє, що війна в Україні може стати детонатором глобального конфлікту з НАТО.

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За словами генерала, росіяни проводять повну ревізію підземних об'єктів, випробування прихованих у глибині під землею систем управління країною та військами.

Маломуж додав, що йдеться про закриті підземні бункери, глибиною в кілька десятків метрів, про ціле містечко. Там є всі системи зв'язку, зокрема підземні комунікації з іншими регіонами, автономне живлення, незалежне від зовнішніх джерел, автономна модель життєзабезпечення, включаючи очищення повітря. За оцінками Маломужа, у таких бункерах можна жити до року.