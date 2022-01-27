У Кремлі назвали ключову умову для зустрічі Зеленського та Путіна у "нормандському форматі"

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч лідерів "нормандського формату" може бути проведена за умови, якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.

Про це заявив на брифінгу заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє РБК-Україна.

Реклама

"Саміт лідерів "нормандської четвірки" буде можливим після того, як будуть узгоджені всі аспекти правового статусу Донбасу для того, щоб узгодити умови виборів у регіоні", – заявив Козак.

Що кажуть в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде", – сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Козак також заявляв, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.

Реклама

Загроза вторгнення РФ в Україну