У Росії підпалили підводний човен прямо на заводі Міноборони

У РФ спалахнув підводний човен. Фото: колаж "Сьогодні"

У РФ 17 травня сталося загоряння на атомному підводному човні К-3 "Ленінський комсомол". Це трапилось під час робіт на Кронштадському морському заводі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо?

На Кронштадському морському заводі під час вогневих робіт сталося задимлення на К-3. За словами представника підприємства, вогонь ліквідували, оскільки поряд цілодобово чергують працівники МНС.

Він додав, що постраждалих внаслідок НП немає і збитків не завдано.

Зазначимо, що АПЛ К-3 "Ленінський комсомол – це перший радянський атомний підводний човен. Кронштадтський морський завод виконує його ремонт з кінця 2021 року з метою музеїфікації.

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АПЛ К-3 "Ленінський комсомол". Фото: Вікіпедія

У Росії сталася велика пожежа на хімзаводі

Сьогодні вранці, 17 травня, в Бердську спалахнула будівля – за попередньою інформацією місцевих ЗМІ, в ній розміщується підприємство з виробництва виробів з пластику.

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Як зазначається, інформацію про пожежу опублікувала спільнота Новосибірської служби евакуації. Судячи з кадрів, від будівлі піднімається великий стовп чорного диму, поруч працюють машини пожежників. У пресслужбі адміністрації міста Бердська підтвердили, що на вулиці Хімзаводській, 11/44 сталася пожежа.

Водночас у ГУ МНС Росії з НСО заявили, що о 07:35 надійшло повідомлення про спалах у виробничій будівлі з офісними приміщеннями.

"Протягом десяти хвилин на місце виклику прибули перші підрозділи пожежної охорони за підвищеним номером складності з посиленням угруповання сил та висотною технікою. У цей час горіла покрівля будівлі. Нині посилене угруповання пожежників ліквідує загоряння та захищає сусідні будівлі", – йдеться в повідомленні.

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