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У Росії розбився літак: відео аварії

Марія Дмитренко
17 серпня, 11:59
Інцидент стався під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі

Військовий літак Іл-112В. Фото: vedomosti.ru

Військово-транспортний літак Іл-112В розбився у Підмосков'ї. Це був експериментальний зразок літака. Аварія сталася в Кубинці під час тренувального польоту. На борту перебували три особи. Інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомляє Інтерфакс, для з'ясування причин аварії буде створена відповідна комісія.

За даними співрозмовника агентства, транспортник міг розбитися через відмову техніки.

"Машина експериментальна, дослідна, її випробовували при надлишкових навантаженнях. Версія відмови техніки в числі пріоритетних", – сказав він.

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Крім того, розглядається і версія помилки екіпажу.

"Літак розбився при заході на посадку, не долетівши 1,5 км до ЗПС. Можливо, екіпаж через втому чи іншої причини припустився помилки", – сказало джерело.

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