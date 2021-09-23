У Росії розбився вертоліт ФСБ

На Камчатці вертоліт Ка-27 не вийшов на зв'язок. Колаж "Сегодня".

У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Що сталося

За попередніми даними, на борту було три особи. Чи вижив хтось з них, невідомо. Зараз рятувальники шукають вертоліт, але основні пошуки почнуться тільки вранці, коли стане ясно.

На жаль, подібні катастрофи не рідкість останнім часом

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