У Росії розбився вертоліт ФСБ

На Камчатці вертоліт Ка-27 не вийшов на зв'язок. Колаж "Сегодня".
У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Що сталося
За попередніми даними, на борту було три особи. Чи вижив хтось з них, невідомо. Зараз рятувальники шукають вертоліт, але основні пошуки почнуться тільки вранці, коли стане ясно.
На жаль, подібні катастрофи не рідкість останнім часом
- Минулого місяця в Росії на Камчатці в районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 осіб, але офіційно повідомляють про дев'ятьох врятованих.
- На початку липня в Польщі впав у озеро вертоліт з українцями на борту. Аварія сталася в Вармінсько-Мазурському воєводстві, тоді постраждали три особи.
- Кілька тижнів тому в Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули дві особи.
- Наприкінці червня в Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто перебували на борту загинули.