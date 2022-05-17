У Росії сталася велика пожежа на хімзаводі (фото)

Інформацію про пожежу опублікувала спільнота Новосибірської служби евакуації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці, 17 травня, в Бердську спалахнула будівля – за попередньою інформацією, в ній розміщується підприємство з виробництва виробів із пластику.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що відомо

Як зазначається, інформацію про пожежу опублікувала спільнота Новосибірської служби евакуації. Судячи з кадрів, від будівлі піднімається великий стовп чорного диму, поруч працюють машини пожежників. У пресслужбі адміністрації міста Бердська підтвердили, що на вулиці Хімзаводській, 11/44 сталася пожежа.

Водночас в ГУ МНС Росії з НСО заявили, що о 07:35 надійшло повідомлення про спалах у виробничій будівлі з офісними приміщеннями.

"Протягом десяти хвилин на місце виклику прибули перші підрозділи пожежної охорони за підвищеним номером складності з посиленням угруповання сил та висотною технікою. У цей час горіла покрівля будівлі. Нині посилене угруповання пожежних ліквідує загоряння та захищає сусідні будівлі", – йдеться в повідомленні.

Фото – "Кур'єр.Середа".

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Фото – НДН.Інфо.

Фото – "ФедералПресс".

Фото – svidetel24.info.

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Нагадаємо, 16 травня в Бєлгороді люди знову чують "хлопки". На відео було видно, як у небі літають вогняні кулі.

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