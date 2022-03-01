У Росії заплатять по 50$ сім'ям загиблих військових на війні в Україні

Життя російського військового у РФ коштує копійки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони країни-агресорки Росії оцінило життя своїх солдатів у 50 доларів. Ці гроші видадуть сім'ям загиблих російських військових на війні з Україною.

Про це йдеться в Telegram-каналі Верховної Ради України.

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"За нинішнім курсом путлєр оцінив життя свого громадянина в $50. 50$ — це ціна життя російського окупанта!", — повідомили на каналі.

Санкції проти Путіна

Уряд Японії ввів санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано із вторгненням РФ в Україну.

До списку персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили такі особи:

президент РФ Володимир Путін;

секретар Радбезу Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.

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