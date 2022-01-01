У США вирував "вогненний апокаліпсис" – фото сотень згорілих будинків

Понад 35 тисяч людей змушені були евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні
У штаті Колорадо лісові пожежі охопили близько 6200 акрів (2,5 тис. га), знищили понад 500 будинків. Про це пише USA Today .
Через пожежі було евакуйовано 35 тисяч осіб у Луїсвіллі та деяких інших населених пунктах. Кілька людей отримали опіки та травми, багато хто втратив все своє майно.
Губернатор штату Колорадо Джаред Поліс заявив, що президент Джо Байден запропонував прискорене оголошення про велике лихо, щоб допомогти відновити та надати допомогу тим, хто втратив свої будинки.
Причиною пожеж стали іскри від лінії електропередач та трансформаторів, які були повалені сильним вітром на висохлу траву.
Саме поєднання ураганного вітру, швидкість якого досягала 169 км/год, і сильної посухи в регіоні призвело до найруйнівніших лісових пожеж у сучасній історії штату.
Вогнем зруйновано близько 600 будинків, а також готелі, торгові центри та підприємства.
Досі найпотужнішою лісовою пожежею в історії Колорадо була пожежа 2013 року, коли було спалено та зруйновано 511 будинків.
Пожежі та стихії у США
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