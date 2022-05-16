У США в церкві сталася стрілянина, є жертви

Одна людина внаслідок стрілянини загинула/Фото: колаж: "Сьогодні"

В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Четверо людей зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Відомо, що всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані. Одна людина загинула.

Стрілка затримали на місці злочину.

Нещодавня стрілянина в супермаркеті

У суботу вдень, 14 травня, у супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, чоловік у військовій формі відкрив вогонь та вбив 10 людей. Крім того, троє людей отримали поранення.

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Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі. За даними джерел у правоохоронних органах, один потерпілий перебуває у критичному стані.

Комісар поліції Буффало Джозеф Грамалья заявив, що підозрюваний 18-річний білий чоловік. Його одразу ж заарештували після нападу.

Він буде притягнутий до суду за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, заявила місцева влада. Троє високопоставлених працівників правоохоронних органів зазначили, що підозрюваного звуть Пейтон Гендрон.

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