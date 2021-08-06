У Туреччині рятувальники ліквідували більшість лісових пожеж – Ердоган

Незважаючи на вітряну погоду, турецькі осередки загоряння вдається гасити – залишилося ще 12

В п'яти провінціях - Антальї, Муглі, Іспарті, Айдин і Денізлі все ще горить ліс / Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на п'ятницю, 6 серпня, в Туреччині ліквідували 196 вогнищ лісових пожеж. Але в п'яти провінціях – Антальї, Муглі, Іспарті, Айдин і Денізлі – горять ще 12 вогнищ.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає видання "Сабах".

Ердоган закликав дочекатися підсумків проведеного владою розслідування причин виникнення пожеж. Одна з розглянутих фахівцями версій – навмисний підпал. На даному етапі експерти вказують на кліматичні зміни і зростання температур – на їхню думку це одна з можливих причин загорянь.

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Відзначимо, що напередодні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про успіх у запобіганні загорянь, незважаючи на сильні вітри.

Лісові пожежі в Туреччині почалися 10 днів тому. Вони знищили лісові масиви і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі привели до загибелі восьми осіб. Щонайменше, 770 жителів постраждали. Влада евакуювала цілі села.

Про те, що пожежі в Туреччині – не природне явище, а справа рук людини, підозрюють вже кілька днів. Так, ми писали, що:

Затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою.

Турецька влада не виключає, що причиною лісових пожеж, що поширилися на півдні країни могли бути підпали.

Нагадаємо, що вночі, 31 липня, в Туреччині, де спалахнули масштабні пожежі, над Ізміром впав метеорит. Очевидці повідомляють про вибух, який стався після падіння.