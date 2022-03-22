В Україну необхідно відправити військову місію НАТО – голова делегації Європарламенту

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У Європарламенті мають почати думати про створення та спрямування військової місії НАТО в Україну, а також часткове закриття неба над Україною.

Про це сказав голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна Вітольд Ващиковський, повідомляє "Європейська правда".

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Кроки Європарламенту

"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори та створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", – сказав він.

Також Ващиковський заявив, що Європарламент має лобіювати надання більшої кількості зброї для України та посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

/ Фото: Українська Вікіпедія/FB

Нагадаємо, лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Британії обговорили війну в Україні. Глави цих країн стурбовані тим, що російські окупанти нападають на мирних жителів. Також вони обговорили підтримку України.

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