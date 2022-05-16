У Венеції активісти захопили палац російського мільярдера (фото)

Особняк Міхельсона захопили/Фото: сайт Кремля, Facebook/Katia Margolis. Колаж: "Сьогодні"

У Венеції активісти лівих сил захопили палац, яким володіє російський мільярдер, голова правління газової компанії "Новатек" Леонід Міхельсон. Відомо, що олігарх перебуває під санкціями.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Організатори акції пішли на такий крок, оскільки Міхельсон, будучи в десятці найбагатших людей Росії, з квітня перебуває під персональними санкціями Великобританії і Канади у зв'язку з війною Російської Федерації проти України.

До цього часу в Італії його справи і майно досі були недоторканними.

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В Італії заарештували яхту Путіна

140-метрову суперяхту "Шехерезаду" заарештувала італійська влада в порту Марина-ді-Каррара. Власником судна вважають президента Росії Володимира Путіна, адже за даними італійського міністерства економіки та фінансів, дії власників яхти "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Також про те, що власником судна є глава РФ, повідомили соратники Навального.

Розслідування, яке провела італійська фінансова поліція, показало, що судно має "значні економічні та ділові зв'язки" з високопосадовцями в російському уряді та особами, які перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Також дії власників яхти підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

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Міністерство економіки та фінансів Італії вирішило заарештувати яхту "Шахерезада" до вжиття обмежувальних заходів, запропонованих ЄС.

"Соратники Навального повідомили про 140-метрову "яхту Путіна", а також про те, що всі члени екіпажу корабля є росіянами, які працюють у Федеральній службі охорони, агентстві, яке відповідає за особисту охорону Путіна", – йдеться у повідомленні міністерства економіки та фінансів Італії.

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