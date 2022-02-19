Влада ПМР привела війська у стан підвищеної боєготовності та провела навчання

Навчання проводились у темну пору доби/Фото: Міністерство оборони Придністровської Молдавської республіки, колаж: "Сьогодні"

Влада невизнаної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) провела раптові військові навчання з приведенням частин у стан підвищеної боєздатності.

Про це повідомили у Міністерстві оборони невизнаної республіки.

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Що відомо?

Як повідомили у міноборони, напередодні завершилося бойове злагодження взводів. Дії підрозділів перевірялися у темну пору доби. На попередніх етапах бойового злагодження взводів у мотострілецьких підрозділах пройшло контрольно-тактичне заняття та бойова стрілянина вдень.

У темну пору обмеження видимості мішеного поля ускладнило бойову стрілянину. Стрілянина з кулеметів БТР та стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. Під час навчань уражалася "бронетехніка" та "група піхоти" умовного супротивника.

Як повідомили у Міноборони невизнаної республіки, за підсумками нічного навчання командири підрозділів та їх підлеглі отримали досвід в управлінні та бойовій стрільбі в умовах обмеженої видимості.

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Загроза нападу Росії на Україну

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віце-президент США Камала Харріс заявила , що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації

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