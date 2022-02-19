Влада ПМР привела війська у стан підвищеної боєготовності та провела навчання

Навчання проводились у темну пору доби/Фото: Міністерство оборони Придністровської Молдавської республіки, колаж: "Сьогодні"
Влада невизнаної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) провела раптові військові навчання з приведенням частин у стан підвищеної боєздатності.
Про це повідомили у Міністерстві оборони невизнаної республіки.
Що відомо?
Як повідомили у міноборони, напередодні завершилося бойове злагодження взводів. Дії підрозділів перевірялися у темну пору доби. На попередніх етапах бойового злагодження взводів у мотострілецьких підрозділах пройшло контрольно-тактичне заняття та бойова стрілянина вдень.
У темну пору обмеження видимості мішеного поля ускладнило бойову стрілянину. Стрілянина з кулеметів БТР та стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. Під час навчань уражалася "бронетехніка" та "група піхоти" умовного супротивника.
Як повідомили у Міноборони невизнаної республіки, за підсумками нічного навчання командири підрозділів та їх підлеглі отримали досвід в управлінні та бойовій стрільбі в умовах обмеженої видимості.
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