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Влада ПМР привела війська у стан підвищеної боєготовності та провела навчання

Володимир Козир
19 лютого, 23:49
Війська невизнаної республіки провели навчання

Навчання проводились у темну пору доби/Фото: Міністерство оборони Придністровської Молдавської республіки, колаж: "Сьогодні"

Влада невизнаної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) провела раптові військові навчання з приведенням частин у стан підвищеної боєздатності.

Про це повідомили у Міністерстві оборони невизнаної республіки.

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Що відомо?

Як повідомили у міноборони, напередодні завершилося бойове злагодження взводів. Дії підрозділів перевірялися у темну пору доби. На попередніх етапах бойового злагодження взводів у мотострілецьких підрозділах пройшло контрольно-тактичне заняття та бойова стрілянина вдень.

У темну пору обмеження видимості мішеного поля ускладнило бойову стрілянину. Стрілянина з кулеметів БТР та стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. Під час навчань уражалася "бронетехніка" та "група піхоти" умовного супротивника.

Як повідомили у Міноборони невизнаної республіки, за підсумками нічного навчання командири підрозділів та їх підлеглі отримали досвід в управлінні та бойовій стрільбі в умовах обмеженої видимості.

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  • Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
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