У Франції відкрили дільниці для голосування у другому турі президентських виборів

Нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи / Фото: Колаж: Сьогодні
У Франції відкрили всі виборчі дільниці материкової частини країни – сьогодні відбувається другий тур президентських виборів.
Про це пише Le Monde.
Що відбувається
Як зазначається, більшість виборчих дільниць закриються о 19:00, за винятком деяких великих міст, де вони закриються о 20:00.
"Явка опівдні стане першою ознакою мобілізації 48,7 мільйона зареєстрованих виборців", – пише видання.
Нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, що відбувся 10 квітня. На другому місці – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
Нагадаємо, французи за кордоном також користуються своїм правом голосу у другому турі президентських виборів.