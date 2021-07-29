Анталія в вогні: загинули три людини, українців поки не евакуюють

У Туреччині триває пожежа в Анталії. Українські турагентства не поспішають евакуювати наших туристів

Другий день Туреччина веде боротьбу з вогнем на популярному у українців курорті Анталія. Влада підтвердила інформацію про перших загиблих – у вогні згоріли три людини. У деяких регіонах провінції триває евакуація людей, однак туристи поки залишаються в готелях.

Про це повідомляє турецьке агентство Bianet.

Так виглядає один з кварталів міста Манавгат, за яким пронісся вогонь / Фото Твіттер, Shervin Najafpour

Агентство з надзвичайних ситуацій AFAD повідомило, що в зоні пожежі три людини були знайдені мертвими. 122 людини отримали поранення, близько 60 госпіталізовані.

"Багато людей залишаться без будинку, і я не знаю, як будуть відшкодовуватися їм збитки, тому що я впевнений, що у багатьох людей немає страховки. На жаль, багато тварин загинули і продовжують гинути. Пожежа завдала непоправної шкоди флорі і фауні Манавгата", – написав один користувач Твіттер.

Українські туристи

В туристичних компаніях запевняють, що вогонь обійшов стороною туристичні місця. Президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудіч повідомив "Сегодня", що у нього немає інформації, що почалася евакуація українських туристів з курорту.

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Однак туристи відзначають, що вогонь поруч.

Нагадаємо, що лісові масиви спалахнули на популярному у українців турецькому курорті Анталья в середу вдень. Столицю туристичної провінції місто Манавгат вогонь охопив з чотирьох сторінок.

На цьому тижні страждав від лісових пожеж італійський курорт Сардинія . Тут потрібна була евакуація понад тисячу людина. Були повідомлення про згорілі будинки і про загиблих тварин.