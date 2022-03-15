Японія ввела санкції та заморожує активи ще проти 17 росіян

У відповідь на війну Росії проти України Японія ввела санкції проти 61 росіянина. Колаж "Сьогодні"

Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Під санкції потрапили 11 депутатів російської думи, п'ять членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг. Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує скорочувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.

Міністерство зазначає, що загальна кількість росіян, які постраждали від заморожування активів Японією через війну в Україні, становить 61.

Санкційний зашморг