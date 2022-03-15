Японія ввела санкції та заморожує активи ще проти 17 росіян

У відповідь на війну Росії проти України Японія ввела санкції проти 61 росіянина. Колаж "Сьогодні"
Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
Під санкції потрапили 11 депутатів російської думи, п'ять членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг. Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує скорочувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.
Міністерство зазначає, що загальна кількість росіян, які постраждали від заморожування активів Японією через війну в Україні, становить 61.
Санкційний зашморг
- Наскільки виявиться ефективним цей пакет санкцій для того, щоб зупинити війну в Україні покаже час.
- Останнім часом не минає й дня, щоб якась країна не запровадила якихось санкцій проти Москви. 14 березня одночасно зі США свої санкції запровадила Японія. Як повідомляє ТАРС, тут санкції поширилися на 17 фізичних осіб, серед них депутати Держдуми, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі колишнього голови ради директорів банку "Росія" Юрія Ковальчука.
- Раніше Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії за віроломне вторгнення на територію України 24 лютого. Тут удар спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони зачіпають кілька секторів російської економіки
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.