Ердоган закликав Путіна вирішувати проблему України: що очікувати від цього візиту

Ердоган хоче увійти в історію як миротворець і не хоче втрачати російські енергоресурси / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президента Росії Володимира Путіна, якого у світі сприймають як воєнного злочинця через розв'язану війну в Україні, чекають на візит до Туреччини, куди його запросив президент цієї країни Реджеп Тайіп Ердоган. Про це пишуть турецькі ЗМІ із посиланням на свої джерела в Анкарі. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому Ердоган готовий розмовляти з лідером країни, яка не хоче нікого чути, а також – чи є шанс, що турецького лідера все ж таки буде почуто.

Візит нерукостислого

За даними газет Star і Yeni Şafak, президент Реджеп Тайіп Ердоган зателефонував президентові Росії та запросив до Туреччини на ділову зустріч на високому рівні. У зв'язку з цим очікується візит Путіна до Туреччини найближчими днями, йдеться у публікаціях.

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Проте трохи пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував плани щодо візиту його шефа до Анкари найближчим часом.

"Найближчими днями візиту Путіна до Анкари не готується. Найближчими тижнями – теж", – цитують Пєскова російські ЗМІ.

Економічні інтереси

Так чи інакше Туреччина намагається відігравати помітну роль у врегулюванні війни в Україні. Має свої інтереси і не в останню чергу економічні. Через військові дії та пов'язані з ними санкції в авіаційній сфері, Туреччини не варто цього літа чекати ні українських, ні російських туристів. Як з'ясувала німецька агенція DW, якщо раніше щодня на турецькі курорти прибували від 5000 до 9000 туристів, зараз у травні не більше 500 осіб. І це громадяни Німеччини.

Крім туризму, Росія та Україна є для Туреччини важливими партнерами у сільськогосподарській та військово-технічній сфері. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі Туреччини в 2021 році становив 34,7 млрд. доларів з Росією і $7,4 млрд. з Україною. Експорт України до Туреччини на 70 відсотків складається із зернових та металопродукції – найбільш постраждалі внаслідок війни галузі.

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Від розв'язаної Путіним війни в Україні втрачає турецька економіка

З іншого боку завдяки вигідному контакту з "Газпромом", за яким ціна газу прив'язана до ціни на нафту, Туреччина зараз може вибирати весь нереалізований в ЄС газ за ціною, нижчою від ринкової – 800-900 доларів за 1000 кубів. Анкара не приєдналася до жодного з санкційних пакетів проти Москви і не збирається відмовлятися від російських нафти та газу.

Одночасно Туреччина може отримати додатковий ринок у Росії, яка тепер шукає заміну західним товарам.

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Так, Анкара засудила вторгнення Росії до України. А свою позицію відмовою від підтримки санкцій проти РФ прикриває статусом... посередника у конфлікті.

"Неправильно очікувати від Туреччини запровадження санкцій проти Росії, коли ми граємо роль посередника", – сказав в одному зі своїх інтерв'ю телеканалу CNN Turk міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За словами Чавушоглу, достатньо того, що відповідно до конвенції Монтре Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів.

Політичні інтереси

Як зазначають спостерігачі, Путіну справді легше порозумітися з Ердоганом, ніж з будь-яким іншим політиком. Турецький лідер, як і російський, постійно критикує західні країни. Наприклад, за те, що Туреччину досі не прийняли до Євросоюзу, хоча статус кандидата у члени вона отримала у 1999 році. Навіть у питанні прийняття в НАТО нових членів – Фінляндії та Швеції – Туреччина демонстративно показала іншу позицію, що не могло не потішити Кремль.

А завдяки тому, що Ердоган ще й залишився вірним економічним партнером, Путін готовий з ним розмовляти. Із лютневого вторгнення військ Росії на територію України лідери двох країн мали кілька телефонних розмов.

26 квітня турецький лідер вказував на те, що важливо припинити вогонь в Україні та забезпечити ефективну роботу гуманітарних коридорів. Ердоган закликав до продуктивної роботи делегацій України та РФ на переговорах у Стамбулі 29 березня, а також прийняти пропозицію про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським . У місцевих ЗМІ тоді обговорювали народження так званого Стамбульського мирного договору, який закріпив би в сучасній історії статус мирного майданчика за стародавньою столицею Туреччини.

Однак, як ми бачимо, переговори між країнами, що воюють, застопорилися, а Стамбул так і не став майданчиком для зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним.

"Туреччина дійсно зараз єдина країна у світі, яка може грати роль миротворця в цій війні. Це країна, яка знаходиться в НАТО, країна, яка знаходиться недалеко від зони конфлікту і яка страждає більше від багатьох інших. Але ми бачимо, що Росія не реагує ні Ердоган може говорити з Путіни про що завгодно, Путін може обіцяти, що завгодно, але потім зробити по-своєму Вплинути на Путіна зараз не може ніхто, навіть Ердоган, який зараз тримає нейтральну позицію. йде боротьба Россі не за логічні вигоди, не за інтерес самої РФ, а за імідж Путіна, який страждає через програну війну на тлі колосальної шкоди від неї.Путін не може визнати, що він програв, тому роль Ердогана вона не може бути особливо впливовою для такої людини ", – розповів "Сегодня" експерт у справах Близького Сходу, журналіст телеканалу Al-Jazeera Джулак Сафван.

Проте залишається надія, що Ердоган зможе відіграти позитивну роль у гуманітарних питаннях. Наразі невідомі всі обставини досягнення домовленості щодо евакуації захисників "Азовсталі" у Маріуполі. Не виключено, що свою позитивну роль відіграла Анкара, до якої звернулися, крім уряду України, дружини поранених солдатів з "Азовсталі".

Вигоди від слабкої Росії

Як від припинення війни, так і від ослаблення Росії Туреччина може мати певні вигоди як регіональний лідер. Насамперед це стосується Сирії, де Туреччина має свої територіальні інтереси.

"Якщо Росія витягуватиме свої війська з Сирії і послабить підтримку Башара Асада, тут же Туреччина посилить свої позиції на півночі Сирії. Тоді і Америка може повернутися в цей регіон – як відомо, виведення військ Пентагону звідти вважалося великою помилкою. Загалом і не тільки для Туреччини ослаблення позицій Росії на Близькому Сході стосуватиметься багатьох країн регіону. І це факт", – сказав Джулак Сафван.

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