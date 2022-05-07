Навіщо збирається саміт G7 із Зеленським за кілька годин до параду Путіна

У неділю, 8 травня, лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть переговори в режимі відеозв'язку, щоб виробити нові заходи проти Росії, що розв'язала війну проти України.

Братиме участь у цій зустрічі і президент України Володимир Зеленський. А ще зовсім недавно – до анексії Криму 2014 року – цей саміт мав формат G7+1, де почесне місце займала Росія.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбуватиметься на саміті G7 і на що від нього треба чекати.

Що відомо

Міжнародне агентство Reuters з посиланням на Білий дім повідомило, що лідери Великої сімки, включаючи президента США Джозефа Байдена, проведуть у неділю вранці за вашингтонським часом відеосаміт із запрошеним президентом України Володимиром Зеленським на знак єдності.

Час для цього дзвінка був обраний невипадково – за кілька годин до того, як Росія почне відзначати сакральне свято Путіна, від якого очікуються різні несприятливі для України та світу загалом сценарії. Невипадково, як зазначається, обрано і голову віртуального саміту – канцлера Німеччини Олафа Шольца, чия країна відповіда за розв'язану 1939 року Другу світову війну.

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"День Перемоги цього року набуває особливого значення з огляду на те, що Україна та Росія – жертви нацистської Німеччини – зараз перебувають у стані війни, визнав представник уряду Німеччини", – пише американська агенція US-News.

"Проведення цієї зустрічі у неділю – можливість не тільки показати, наскільки єдиний Захід у протистоянні агресії та вторгненню президента Путіна, але й показати, що єдність вимагає роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, іноді сліз", – так прокоментувала обраний для саміту день прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Очікування

Переговори лідерів країн G7, до яких входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Канада та Італія, будуть зосереджені на останніх подіях, пов'язаних з вторгненням Росії до України, та зусиллями з підтримки нашої країни.

"Ми маємо продемонструвати незмінну єдність G7 у нашій колективній відповіді, у тому числі шляхом накладення серйозних витрат на війну Путіна", – заявив представник Ради національної безпеки США напередодні зустрічі.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі розповіла, що офіційні особи США обговорюють запровадження додаткових "безпрецедентних" санкцій щодо російських олігархів та компаній, а також кроки щодо недопущення ухилення від санкцій росіян, проти яких раніше були введені обмежувальні заходи. Це також буде предметом обговорення на зустрічі G7.

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"Ми працювали в унісон з нашими партнерами з G7, щоб посилити тиск на путінський режим за допомогою жорстких санкцій. Водночас ми посилили нашу підтримку економіки України. Велика Британія лідує у скасуванні всіх тарифів на імпорт. Скільки б часу це не зайняло, ми сповнені рішучості здобути перемогу України та відновлення її суверенітету. Разом із нашими союзниками ми можемо перемогти у новій ері миру, безпеки та процвітання", – написала у своєму зверненні з приводу майбутньої зустрічі очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Допомога світу

Проте до цього саміту західні союзники підходять із непідписаним законопроєктом щодо ленд-лізу для України, який був прийнятий Конгресом США ще 29 квітня, та несхваленим шостим пакетом санкцій від ЄС, про який було оголошено 4 травня.

Є думка, що Джозеф Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня. Це матиме символічне значення – ця схема була створена США для допомоги європейським союзникам, включаючи СРСР у боротьбі проти Гітлера.

Наразі від Байдена очікується підписання чергового пакету військової допомоги для України на $100 млн. Ці гроші підуть на закупівлю боєприпасів для гаубиць, які вже працюють по позиціях російської армії на Донбасі.

З європейськими санкціями все набагато складніше. Шостий пакет включає важливу складову – ембарго на російську нафту. А від неї не збирається відмовлятися низка країн ЄС. Наприклад, Угорщина. Проросійський прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує шостий пакет санкцій проти РФ, оскільки вважає його "історичною помилкою" та переконаний в тому, що він підірве економіку його країни.

За даними агентства Bloomberg, у Європейській комісії шукають варіанти, як отримати схвалення щодо 6-го пакету санкцій та одночасно задовольнити країни, які виступають проти нафтового ембарго. У ЄС пропонують звільнити Угорщину, Словаччину та Чехію від нафтового ембарго до 2024 року.

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