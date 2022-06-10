Зеленського хочуть бачити на саміті НАТО у Мадриді – Politico

Президента України Володимира Зеленського хочуть запросити на саміт НАТО, що проходитиме у Мадриді з 28 по 30 червня. Про бажання бачити на цьому форумі лідера країни, що воює за демократію в усьому світі, сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Про це повідомляє видання Politico .

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Що відомо

Джоане зазначив, що на саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону – Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

"Звичайно, розширення НАТО, політика відкритих дверей буде важливою темою обговорення. Ми сподіваємося, що Фінляндія та Швеція приєднаються до наших лав. І, звичайно, ми повинні ухвалити рішення щодо України. Президент Володимир Зеленський тим чи іншим чином буде присутній на нашому саміті у Мадриді ", – сказав Мірча Джоане.

Раніше Europa Press з посиланням на свої джерела в уряді Іспанії повідомило, що планується надіслати Зеленському офіційне запрошення на саміт НАТО. Щоправда, на яких панелях буде присутній наш лідер, поки що невідомо.

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Обстановка