Жителів Литви налякали винищувачі у небі: що трапилось (фото, відео)

У небі Литви помітили винищувачі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Жителів курортного литовського міста Швянтої у четвер, 7 липня, налякали винищувачі у небі. Однак військові стверджують, що це навчання.

Про це повідомляє литовське видання 15min, пише "Європейська правда".

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Один з очевидців повідомив, що близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак. У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відвернути увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Представниця командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле повідомила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляв.

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Варто зазначити, що на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

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Литовці вступають до "Союзу стрільців" через погрози Росії

У прикордонних районах Литви місцеві жителі вступають до ополчення на тлі загрози можливої агресії Росії. Наразі налічується близько 12 000 добровольців.

На території Сувалкського коридору, що розташований між територією Білорусі та Калінінградом (Росія), місцеві жителі приєднуються до литовського добровольчого руху "Стрільці".

Зазначається, що Сувалкський коридор стане першою лінією оборони, якщо російські війська зайдуть на територію Литви.

"Як можна довіряти Росії? З нашою історією? Тут моя сім'я. Я побудував цей будинок голіруч", – сказав один з місцевих жителів, який вступив до литовського ополчення.

Командир 4 регіонального командування стрільців Егідіюс Папецкіс заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість охочих вступити в ополчення різко зросла.

"Наразі налічується близько 12 000 добровольців. І це число збільшується щомісяця вдесятеро, – сказав він. – З перших днів війни в Україні кількість новобранців, які бажають приєднатися, збільшилася з 10-12 до більш ніж 100 осіб на місяць. Ми пам'ятаємо радянську окупацію, і нам більше не подобається, коли нас окуповують. Ми вільні люди", — сказав Папецкіс.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві. Також ми писали, що Росія відкрито загрожує Литві через заборону транзиту вантажів.