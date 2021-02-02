Амстердам закриває квартал червоних ліхтарів: що пропонують натомість

Влада Амстердама (Нідерланди), яка раніше заявила про намір заборонити продавати марихуану туристам, тепер вирішила назавжди закрити одну з візитівок міста – квартал червоних ліхтарів.

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Про це повідомляє The Guardian.

Район борделів вирішили прибрати з центру міста, замість нього ближче до околиць буде створений "еротичний центр", куди запропонують переїхати секс-працівникам. Де саме його побудують, ще не вирішили.

Пропозиція була подана мером Амстердама Фемке Халсемою і її підтримала велика група політичних партій.

Хто ображає секс-працівників

Свою пропозицію мер аргументувала тим, що жінки, які працюють в цьому районі, стали туристичною пам'яткою і не тільки привертають до себе увагу, а й часто зазнають образ.

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"Туристи можуть насолоджуватися красою і свободою міста, але не за будь-яку ціну. Ми повинні рішуче втрутитися", – заявив один із політиків, який підтримує законопроєкт про закриття кварталу червоних ліхтарів.

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Водночас, згідно з опитуваннями, самі секс-працівники проти перенесення кварталу з центру.

"Переміщення цих робочих місць – не варіант, тому що тоді клієнти не будуть знати, де знайти секс-працівників. Чи буде Халсема організовувати для них автобусні поїздки в Вестелійк Хавенгебід (район на околиці міста. – Ред.)?" – заявив один із членів групи противників цього рішення Red Light United.

Нагадаємо, в Амстердамі, влада якого вже не перший рік розмірковує щодо обмеження туристичного потоку, мають намір заборонити іноземним туристам відвідувати кофешопи (заклади, де публічно продають марихуану і продукти з неї).

Ми також повідомляли, що влада Амстердама закрили деякі вулиці кварталу червоних ліхтарів у період пандемії коронавірусу через занадто велике скупчення людей.

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