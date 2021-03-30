Антитіла до коронавірусу циркулюють в організмі до 10 місяців – дослідження

Антитіла до коронавірусу у тих, хто перехворів на COVID-19, циркулюють в організмі до 9-10 місяців.
Про це свідчать дані дослідження, яке було проведено про одному з муніципалітетів Італії, повідомляє Сorriere della Sera.
"Ми бачили, що антитіла залишаються циркулювати до 10 місяців, без істотних відмінностей в титрах антитіл між пацієнтами з симптомами і безсимптомними, а також між віковими групами", – сказав Андреа Крісанті, мікробіолог з Університету Падуї.
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На думку вчених, дослідження показало, що існує досить тривалий "захисний бар'єр" для тих, хто зіткнувся з коронавірусом, навіть якщо не було симптомів.
Раніше британські вчені дійшли висновку, що у 70% пацієнтів наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки.
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