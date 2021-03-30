Антитіла до коронавірусу циркулюють в організмі до 10 місяців – дослідження

Відмінностей в титрах антитіл між пацієнтами з симптомами і безсимптомними немає

Антитіла до коронавірусу у тих, хто перехворів на COVID-19, циркулюють в організмі до 9-10 місяців.

Реклама

Про це свідчать дані дослідження, яке було проведено про одному з муніципалітетів Італії, повідомляє Сorriere della Sera.

"Ми бачили, що антитіла залишаються циркулювати до 10 місяців, без істотних відмінностей в титрах антитіл між пацієнтами з симптомами і безсимптомними, а також між віковими групами", – сказав Андреа Крісанті, мікробіолог з Університету Падуї.

Читайте також: В Україні навчилися лікувати "британський" штам, але виникла нова проблема – Степанов

В тренді США хочуть пожвавити стратегічне партнерство з Україною

На думку вчених, дослідження показало, що існує досить тривалий "захисний бар'єр" для тих, хто зіткнувся з коронавірусом, навіть якщо не було симптомів.

Реклама

Раніше британські вчені дійшли висновку, що у 70% пацієнтів наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама