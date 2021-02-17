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Бельгійців закликають не купувати підробні вакцини з Росії

17 лютого, 02:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Бельгії поширюються кілька підробyих вакцин від COVID-19

Національний кризовий центр Бельгії попереджає громадян про кілька підробних вакцинах проти COVID-19, більшість з яких російські, які розповсюджуються на різних платформах.

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Про це заявили представники бельгійської охорони здоров'я на прес-конференції 16 лютого, передає The Brussels Times.

"Ми хотіли б попередити вас про пропоновані підробні вакцини, судячи з усього, в основному російські. Вони не були належним чином протестовані на безпеку і ефективність. Ми закликаємо всіх не купувати ці вакцини ні на вулиці, ні в магазині, ні в інтернеті", – сказала представник федеральної цільової групи з вакцинації Сабіна Стордер.

Вона зазначила, що люди можуть отримати безпечну і ефективну вакцину, причому безкоштовно, тільки в установі інтернатного типу, лікарні або центрі вакцинації.

За словами Стордер, інформаційна кампанія Бельгії про вакцинацію триватиме через веб-сайти і соціальні мережі доти, доки всі не будуть вакциновані.

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А "повернутися до нормального життя" в Бельгії розраховують тільки тоді, коли буде вакциновано 70% населення – поріг колективного імунітету.

Нагадаємо, росіянин, якого вакцинували створеною Росією вакциною від коронавірусу "Супутник V", помер незабаром після щеплення.

Ми також повідомляли, що з 27 січня до 1 березня жителям Бельгії заборонено виїжджати на відпочинок за кордон, щоб запобігти потраплянню в країну нових мутацій COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Росія Бельгія підробка вакцинація вакцина
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