Бельгійців закликають не купувати підробні вакцини з Росії

Національний кризовий центр Бельгії попереджає громадян про кілька підробних вакцинах проти COVID-19, більшість з яких російські, які розповсюджуються на різних платформах.
Про це заявили представники бельгійської охорони здоров'я на прес-конференції 16 лютого, передає The Brussels Times.
"Ми хотіли б попередити вас про пропоновані підробні вакцини, судячи з усього, в основному російські. Вони не були належним чином протестовані на безпеку і ефективність. Ми закликаємо всіх не купувати ці вакцини ні на вулиці, ні в магазині, ні в інтернеті", – сказала представник федеральної цільової групи з вакцинації Сабіна Стордер.
Вона зазначила, що люди можуть отримати безпечну і ефективну вакцину, причому безкоштовно, тільки в установі інтернатного типу, лікарні або центрі вакцинації.
За словами Стордер, інформаційна кампанія Бельгії про вакцинацію триватиме через веб-сайти і соціальні мережі доти, доки всі не будуть вакциновані.
А "повернутися до нормального життя" в Бельгії розраховують тільки тоді, коли буде вакциновано 70% населення – поріг колективного імунітету.
Нагадаємо, росіянин, якого вакцинували створеною Росією вакциною від коронавірусу "Супутник V", помер незабаром після щеплення.
Ми також повідомляли, що з 27 січня до 1 березня жителям Бельгії заборонено виїжджати на відпочинок за кордон, щоб запобігти потраплянню в країну нових мутацій COVID-19.
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