"Коштуватиме дуже дорого": Шольц попередив РФ про наслідки через Україну

Нове вторгнення Росії в Україну коштуватиме дуже дорого, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Про це повідомляє Washington Post.
За словами Шольца, Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками з НАТО та США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, яка походить від Росії.
Далі по темі
"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни. – Ред.) втрутяться, це коштуватиме дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід із цієї ситуації", – сказав він.
Також, відповідаючи на запитання журналіста, чи не турбують Шольца коментарі, які "зображають Німеччину ненадійним союзником", він сказав, що "реальність важливіша за чутки".
Нагадаємо, 7 лютого Шольц відвідає Вашингтон, а 14-15 лютого їде до Києва та Москви.
Військова допомога
- За інформацією видання Süddeutsche Zeitung, посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.
- Раніше Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок та вітала поновлення переговорів щодо вирішення конфлікту в Україні.
- Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.
- Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір через те, що вони дотримуються політики відмовитися від постачання зброї Україні.