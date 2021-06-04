COVID-паспорт всього за 100 євро: у Німеччині накрили банду шахраїв

Шахраї примудрилися підробити всі штампи, підписи і навіть позначку про щеплення препаратом BioNTech або AstraZeneca

Сертифікат вакцинації надає багато переваг. Фото: REUTERS/Toby Melville

У Німеччині почали торгувати фальшивими сертифікатами вакцинації – групу шахраїв виявили в німецькому Кельні.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Яна Котик.

Підроблені документи купували люди, які все ще вагаються щодо COVID-щеплення, але хочуть подорожувати і користуватися іншими свободами, наприклад, відвідувати ресторани або розважальні заклади.

Шахраї працювали в зашифрованих Telegram-чатах. За 100 євро вони обіцяли всього за три дні надати підробку з усіма штампами та підписами, зокрема відміткою про вакцинації препаратом BioNTech або AstraZeneca. При цьому деяких клієнтів просто обдурили – заплативши гроші, вони взагалі нічого не отримали.

Схема могла сягати національних масштабів. Триває слідство, наразі в причетності до шахрайства підозрюють шість осіб. Поліція підозрює, що шахраї вступили в змову з лікарями.

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Станом на сьогодні понад 44% дорослого населення Німеччини прийняло хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, а повністю вакцинували вже більше 18% німців. За один лише день 28 квітня було зроблено майже 1,1 мільйона щеплень.

А до кінця цього місяця в країні збираються скасувати пріоритетну вакцинацію для представників певних вікових груп, професій і груп ризику і відкрити запис для всіх бажаючих.

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