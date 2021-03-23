У води Венеції повернулися дельфіни: відео яскравого шоу

Жителі і гості італійської Венеції стали глядачами рідкісного для міста на воді видовища – два дельфіни пропливли по Гранд-каналу, вразивши натовп.
Про це повідомляє La Stampa.
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Вдень 22 березня кілька дельфінів увійшла в Венеціанську лагуну, дійшла до гирла Гранд-каналу і пропливла всього в декількох сотнях метрів від центральної в місті площі Святого Марко.
Зворушливе видовище вдалося зняти на відео:
Експерти стверджують, що на знятих кадрах – мати-афаліна і її дитинча, які полювали на каракатиць. Вони запливли в міські води, які останнім часом досить спокійні в світлі відсутності туристів з-за через пандемію COVID-19.
Коли новини про рідкісних для Венеції гостях розповзлися по місту, поліції довелося оточити площа Святого Марка.
Щоб випровадити дельфінів із лагуни, влада витратила три години.
Нагадаємо, в минулому році весь світ облетіли знімки безлюдній Венеції, де через відсутність туристів вода в каналах стала кришталево чистою. Деякі ЗМІ писали також і повернення дельфінів в венеціанські води, проте це виявилося фейком, який спростував National Geographic.
А минулого місяця в звиклій до підтоплень Венеції відбулося протилежне явище – маловоддя, через якого в місті пересохли невеликі канали і оголилися берега Гранд-каналу.
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