Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Для українських біженців у Швейцарії запровадили нові правила: що змінилося

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 08:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Деякі міста мають труднощі в організації розподілу українців
Система розміщення біженців з України зазнає у Швейцарії підвищеного навантаження.
Система розміщення біженців з України зазнає у Швейцарії підвищеного навантаження. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Швейцарія відрегулює систему розміщення українських біженців – вони більше не зможуть самі обирати, де їм жити у Швейцарії та в кого.

Про це пише SWI swissinfo.ch.

Реклама

В чому проблема

Як зазначили в Державному секретаріаті з міграції, мета відрегулювання системи полягає в розміщенні зареєстрованих українських біженців "з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на засадах принципу пропорційності".

Швейцарія – це федерація 26 суверенних (регіонів) кантонів, які грають ключову роль функціонуванні всієї системи державності. Відповідно формується і державна політика у сфері регулювання міграції та надання притулку.

Спочатку біженців розміщують у федеральних центрах прийому та розміщення мігрантів, а потім розподіляють їх за кантонами. Видання пише, що зараз така система зазнає підвищеного навантаження, а по суті – поки що просто не працює.

Реклама

"Ми хочемо забезпечити більшу стабільність як для біженців, так і для кантональних органів, які відповідають за соціальне забезпечення та освіту, щоб уникнути непропорційного розподілу осіб, які потребують захисту", – заявив представник SEM Давид Келлер.

Водночас труднощі в організації розподілу кількості біженців, що збільшується, зазнають Цюрих, Базель і Берн, а також кантон Тичино.

За словами чиновників, сім'ї та групи біженців зможуть залишатися разом. Інші розподілятимуться по країні на підставі вказівок влади, а не відповідно до власних побажань. Якщо хтось захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

Як зазначається, за останні сім тижнів у Швейцарії загалом було зареєстровано близько 37 000 біженців з України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян. Усі українські біженці, за винятком кількох людей, вже набули особливого міграційного статусу, який дозволяє їм шукати роботу та записуватися на мовні курси.

Реклама

Нагадаємо, влада США змінили алгоритм надання біженцям з України статусу TPS. Згідно з новою прийнятою програмою претендентам такого статусу, що рятуються від війни, перед виїздом до США необхідно заповнити відповідну онлайн-заявку.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 квітня
1
Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1508
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти