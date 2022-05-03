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ЄС планує відключити ще більше банків РФ від SWIFT

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3 травня, 20:55
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також додав, що війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку
ЄС може відключити більше російських банків від SWIFT
ЄС може відключити більше російських банків від SWIFT / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія працює над 6-м пакетом санкцій проти Росії, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

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"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків, складання списку суб'єктів дезінформації та боротьба з імпортом нафти. Ці заходи будуть представлені на затвердження Ради", – написав Боррель.

Нагадаємо, що ЄС уже виключив кілька російських банків від SWIFT на початку березня.

Санкції проти РФ

  • Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня. Серед заборонених товарів опинилися алкогольні напої, жіночі сумочки, тютюнові вироби, ювелірка, косметика і парфумерія, хутряні вироби, одяг вартістю від 1000 доларів, автомобілі, мотоцикли, роялі, наручні годинники, предмети мистецтва та колекційні предмети.
  • Західні обмеження впливають не лише на економіку Росії та компанії, які працюють всередині країни, але й на їхні дочірні підприємства. Наприклад, нещодавно збанкрутував Амстердамський торговий банк, власником якого є російський Альфа-банк.
  • Водночас Євросоюз найближчим часом таки планує відмовитися від енергоресурсів з РФ.

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Танки 1062
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