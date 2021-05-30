ЄС запропонував США разом протидіяти Росії

У рамках саміту Євросоюз – США ЄС склали документ, у якому запропонували адміністрації Байдена разом протидіяти РФ

У проєкті спільної заяви саміту Євросоюз – США запропонували об'єднати зусилля у протидії Росії. Заяву підготувала європейська сторона і направила його на узгодження до Вашингтона.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

У документі йдеться про те, як ЄС і США повинні справлятися з "безпрецедентними глобальними викликами".

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", – цитує агентство текст проекту документа.

У ньому також пропонується "тісно консультуватися і співпрацювати в усьому спектрі загальних проблем і можливостей в рамках відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".

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Нагадаємо, ЄС підозрює, що Росія хоче поглинути частину Донбасу, і готує відповідь.

Крім того, у ЄС назвали головну загрозу від паспортизації Росією Донбасу.