ЄС висунув AstraZeneca ультиматум – компанії загрожують мільярди євро штрафу

Європа дала місяць, щоб поставити всі обіцяні дози COVID-вакцини – за кожен день прострочення фармкомпанію чекають жорсткі каральні заходи

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Британська фармакологічна компанія AstraZeneca може виявитися винною Євросоюзу мільярди євро через ультиматум, який Брюссель поставив їй в суді.

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Про це повідомляє Associated Press.

ЄС звинувачує AstraZeneca в зриві поставок своєї вакцини від СOVID-19 і вимагає в наступному місяці їх істотно наростити.

Якщо до кінця червня фармакологічна компанія не надасть ще 20 млн доз вакцини, то ЄС загрожує їй штрафами по 10 євро на добу за кожну недоотриману дозу.

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Дану вимогу було висунуто в рамках судового процесу, ініційованого Єврокомісією, аби домогтися поставки в другому кварталі 2021 року 90 млн, а не 70 млн доз вакцини AstraZeneca, як планується зараз.

У AstraZeneca заявили, що її юристи викладуть свою позицію пізніше в середу. Процес розглядає суд Брюсселя.

Раніше в компанії неодноразово запевняли, що доклали необхідні за контрактом "максимально розумні зусилля" для виконання графіку поставок в ЄС.

Нагадаємо, що через недопоставки вакцини і ризики утворення тромбозу у тих, хто її прийняв, Європейська комісія вирішила в 2022 році не продовжувати контракт з AstraZeneca.

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