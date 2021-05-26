Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

ЄС висунув AstraZeneca ультиматум – компанії загрожують мільярди євро штрафу

26 травня, 17:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Європа дала місяць, щоб поставити всі обіцяні дози COVID-вакцини – за кожен день прострочення фармкомпанію чекають жорсткі каральні заходи

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Британська фармакологічна компанія AstraZeneca може виявитися винною Євросоюзу мільярди євро через ультиматум, який Брюссель поставив їй в суді.

Реклама

Про це повідомляє Associated Press.

ЄС звинувачує AstraZeneca в зриві поставок своєї вакцини від СOVID-19 і вимагає в наступному місяці їх істотно наростити.

Якщо до кінця червня фармакологічна компанія не надасть ще 20 млн доз вакцини, то ЄС загрожує їй штрафами по 10 євро на добу за кожну недоотриману дозу.

Читайте також: Євросоюз може недоотримати половину обіцяних доз вакцини AstraZeneca – ЗМІ

В тренді
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Дану вимогу було висунуто в рамках судового процесу, ініційованого Єврокомісією, аби домогтися поставки в другому кварталі 2021 року 90 млн, а не 70 млн доз вакцини AstraZeneca, як планується зараз.

У AstraZeneca заявили, що її юристи викладуть свою позицію пізніше в середу. Процес розглядає суд Брюсселя.

Раніше в компанії неодноразово запевняли, що доклали необхідні за контрактом "максимально розумні зусилля" для виконання графіку поставок в ЄС.

Нагадаємо, що через недопоставки вакцини і ризики утворення тромбозу у тих, хто її прийняв, Європейська комісія вирішила в 2022 році не продовжувати контракт з AstraZeneca.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкоюЄвросоюз
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній БілорусіЄвросоюз
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)Інші країни
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновокЕкономіка
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над БілоруссюСША
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти