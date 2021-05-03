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ЄС збирається відкрити кордони для туристів – впустять не всіх

3 травня, 13:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Єврокомісія розробила рекомендації щодо послаблення обмежень для в'їзду мандрівників і механізм протидії пандемії в таких умовах

Європейська комісія офіційно виступила за послаблення обмежень на в'їзд до Євросоюзу з "неістотних причин" і вперше запропонувала впустити іноземних туристів до країн – членів ЄС.

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Про це 3 травня повідомили на сайті Єврокомісії.

Читайте також: ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень певними вакцинами

"ЄК пропонує дозволити в'їзд до ЄС з неістотних причин всім особам, які не тільки прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, а й отримали останню рекомендовану дозу схваленої в ЄС вакцини", – йдеться в заяві.

Зазначається, що в майбутньому умови в'їзду можуть спростити і для людей, імунізованих вакцинами зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Водночас у комісії рекомендують Євросоюзу підвищити поріг нових випадків COVID-19 для країн, з яких може бути дозволений в'їзд.

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Ще одна пропозиція – створення нового механізму "екстреного гальмування", який буде координуватися на рівні ЄС, щоб обмежити ризики потрапляння мутованих штамів коронавірусу в ЄС.

"Це допоможе державам-членам у стислий період тимчасово обмежити до необхідного мінімуму всі поїздки з зазначених країн на термін, потрібний для вжиття відповідних санітарних заходів", – кажуть в ЄК.

Нагадаємо, що в березні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про розробку COVID-паспортів і розповіла, що являє собою документ.

Чи зможе це зашкодити українцям подорожувати, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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