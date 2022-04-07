Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

ЄС затвердив нові санкції проти РФ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 22:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нові обмеження запровадили після свідчень про звірства росіян в українській Бучі
ЄС ввів нові санкції проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЄС ввів нові санкції проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Європейський Союз прийняв п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомили на сайті ЄС.

Реклама

Санкції проти РФ

Обмеження були введені у відповідь на безпрецедентний та необґрунтований військовий напад президента РФ Путіна на Україну. Новий пакет санкцій включає:

  • заборону імпорту вугілля;
  • заборону на постачання зброї до Росії;
  • заборону заходу в порти ЄС суден під російським прапором;
  • заморожування рахунків російських банків;
  • заборону експорту високотехнологічних товарів;
  • заборону на діяльність транспортних компаній із Росії та Білорусі;
  • торкнуться бізнесменів РФ, співробітників служб безпеки, військових та підприємств, пов'язаних з війною в Україні.

Олігархи під санкціями

Два найбагатших росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Дотепер найбагатші олігархи Росії не перебували в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних і енергетичних компаніях в Європі та Північній Америці.

Реклама

Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норильськ нікель", на яку припадає близько 40% світового постачання паладію і 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії з 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником і керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів до свого списку санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським і Вадимом Мошковичем.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти