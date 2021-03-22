ЄС ввів нові санкції проти Росії за страти геїв в Чечні: список

Також під "санкційний каток" потрапили Лівія, КНДР, Китай та інші країни

В Європейському Союзі затвердили санкції проти переліку країн через порушення прав людини, зокрема і щодо громадян Росії – за "тортури і репресії стосовно представників ЛГБТІ і політичних опонентів в Чечні".

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Згідно з інформацією в офіційному журналі ЄС, опублікованому 22 березня, від РФ до "чорного" списку потрапили:

віце-прем'єр Чечні, командир підрозділу "Терек" Абузайд Вісмурадов;

екс-начальник поліції в чеченському місті Аргун Аюб Катаєв.

Раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив в своєму Twitter, що відповідне рішення було прийнято Радою ЄС із закордонних справ на зустрічі керівників МЗС країн-членів ЄС цього самого дня

Загалом під санкції потрапили 11 фізичних та 4 юридичні особи з РФ, Лівії, Південного Судану, Еритреї, Китаю і КНДР, яких звинуватили в порушенні прав людини.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця Європейський Союз продовжив на півроку дію санкцій стосовно російських і українських громадян і компаній, причетних до підриву або загроз територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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Крім того, минулого тижня США оголосили про нові заборонні заходи стосовно РФ через отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новачок" – країну внесли до списку країн, з якими повністю заборонений експорт і імпорт зброї та оборонних послуг, а також заборонили експорт і реекспорт товарів, які знаходяться на контролі з міркувань національної безпеки.

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