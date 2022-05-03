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Естонія хоче переглянути свої кордони з Росією – ЗМІ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 травня, 12:36
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2005 року країни підписали прикордонний договір, однак був нюанс
Естонія розгляне пропозицію відкликати підписи під договорами про сухопутний і морський кордон із РФ.
Естонія розгляне пропозицію відкликати підписи під договорами про сухопутний і морський кордон із РФ. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Парламент Естонії розгляне пропозицію відкликати підписи під договорами про сухопутний та морський кордон із Російською Федерацією, підписаними 18 лютого 2014 року.

З відповідною пропозицією виступила Консервативна народна партія Естонії (EKRE), пише Press.lv.

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Питання кордону

"По завершенні окупації та відновленні незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюється такими, як це передбачено в Тартуському мирному договорі", – йдеться в пояснювальній записці.

Як зазначається, дві країни сьогодні не мають юридично оформленого кордону. 2005 року після більш ніж 10 років переговорів у Москві було підписано прикордонний договір, але Естонія під час його ратифікації включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.

Своєю чергою позиція РФ полягає в тому, що Тартуський мирний договір є історичним документом, який не має юридичної сили.

"Москва розцінила це як спробу зарезервувати в майбутньому право на територіальні претензії та відкликала свій підпис. 2014 року головами МЗС двох країн було підписано новий договір, який досі не ратифікований", – пише видання.

Водночас 9 березня міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що після початку війни в Україні укладання договорів про сухопутний та морський кордон "більше не має для Естонії першочергового значення".

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Нагадаємо, посол Естонської Республіки в Україні Каїмо Кууск заявив, що Росія загрожує країнам Балтії, а оборона Таллінна починається на Донбасі.

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