Європа готує рішення про те, чи готова Україна до вступу до ЄС

У Європі говорять про швидку роботу над рішенням

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Єврокомісія почала працювати над наданням офіційного висновку на підставі заявки від України на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив у себе в Twitter єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї.

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Підтримка України

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство від України. Ми працюватимемо так швидко, як тільки зможемо", – написав він.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine . We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq - Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 21, 2022

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейську комісію до подальших санкцій та блокування торгівлі з Російською Федерацією.

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