Европа готовит решение о том, готова ли Украина к вступлению в ЕС

Еврокомиссия начала работать над предоставлением официального заключения на основании заявки от Украины на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил у себя в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq