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Генсек ООН вакцинувався від COVID-19

29 січня, 02:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За його словами, в період пандемії ніхто не може почувати себе безпечно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вакцинувалася від коронавірусу.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Мені пощастило сьогодні отримати першу дозу вакцини від COVID-19. З цієї пандемією ніхто з нас не може почуватися в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці", – написав він.

Гутерреш зазначив, що світові необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб вакцина від коронавірусу була доступна для кожного.

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До речі, раніше генсек ООН заявив, що пандемія коронавірусу показала значні прогалини в міжнародному співробітництві. Тому багато розвинених країн, закуповуючи вакцини від COVID-19, не брали до уваги бідні країни.

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала багаті держави поділитися вакциною з COVAX("Ковакс"), метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ООН вакцина коронавірус пандемія
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