Генсек ООН вакцинувався від COVID-19

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вакцинувалася від коронавірусу.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Мені пощастило сьогодні отримати першу дозу вакцини від COVID-19. З цієї пандемією ніхто з нас не може почуватися в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці", – написав він.
Гутерреш зазначив, що світові необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб вакцина від коронавірусу була доступна для кожного.
До речі, раніше генсек ООН заявив, що пандемія коронавірусу показала значні прогалини в міжнародному співробітництві. Тому багато розвинених країн, закуповуючи вакцини від COVID-19, не брали до уваги бідні країни.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала багаті держави поділитися вакциною з COVAX("Ковакс"), метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавірусу.
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