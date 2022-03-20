Німеччина збільшила кількість поліції на вокзалах, щоб захистити українок

Вже заборонено декільком особам перебувати на території вокзалів

Німеччина захищає українців на вокзалах. / Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

Німеччина посилює кількість поліції на вокзалах Німеччини, куди прибувають біженці з України.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, повідомляє DW.

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Що відбувається

Як зазначається, посилення присутності поліцейських необхідно, щоб захистити українок від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті.

"Будь-хто, хто спробує скористатися бідою, має знати: ми відреагуємо на такі дії за усією суворістю закону", – заявила Ненсі Фезер.

/ Фото: DW.com

За її словами, поліцейські чергують на вокзалах як в уніформі, так і у цивільному.

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"Всіх закликають негайно повідомляти про будь-яку загрозу і припиняти її", – сказала міністерка.

Водночас федеральна поліція вже заборонила декільком особам перебувати на території вокзалів, куди прибувають біженці. Серед підозрюваних – чоловіки, які раніше каралися за злочини сексуального характеру.

"Згідно з повідомленнями, молоді жінки з України дедалі частіше зазнають переслідувань сутенерів та торговців людьми на вокзалах, а також поряд із відомствами у справах іноземців. Зловмисники заманюють українок грошима та безплатним житлом", – пише видання.

Біженці в Німеччині

DW повідомляє, що вже понад 3,3 млн людей залишили Україну через війну. В Німеччині уже офіційно зареєстрували близько 190 тисяч біженців з України, однак повідомляється, що вимушених мігрантів-українців наразі набагато більше.

Нагадаємо, Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять до Словаччини американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, що передаються Україні.

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