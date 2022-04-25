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Після виборів у Франції розпочалися акції протесту, є загиблі (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 03:26
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Правоохоронці намагалися розігнати мітингувальників
У Франції розпочалися протести. Фото: колаж "Сьогодні"
У Франції розпочалися протести. Фото: колаж "Сьогодні"

У великих містах Франції розпочалися акції протесту проти результатів президентських виборів. У Парижі копи кілька разів вистрілили в автомобіль, водія та пасажира машини вбито. Транспортний засіб рухався на високій швидкості у бік правоохоронців.

Як повідомляє AFP, в центрі міста автомобіль під час перевірки документів різко рушив, і на високій швидкості попрямував до групи поліцейських. Вони змушені були відкрити вогонь на поразку. Внаслідок перестрілки двох людей у машині було вбито, ще одну – поранено.

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За інформацією Reuters, мітингувальники зібралися на площі Шатле у Першому окрузі Парижа. Деякі протестувальники вступають у сутички із правоохоронцями. Повідомляється, що поліцейські застосували сльозогінний газ.

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За даними Actu, протести розпочалися у комуні Ренн. Зважаючи на кадри, які опублікував інтернет-портал, сотні людей вигукують гасла проти Макрона, а також проти кандидата від партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Група протестувальників підпалила барикаду з дерев'яних меблів і сміттєвих баків і вступила в протистояння з поліцейськими, які стояли в оточенні.

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Портал Brut оприлюднив відео з протестного маршу у Тулузі. На кадрах знято протестувальників з транспарантом "Ні Макрон, ні Ле Пен – революція!".

Вибори у Франції

Після завершення підрахунку голосів у другому турі виборів президента у Франції стало відомо, що Еммануель Макрон набрав 58,55% (18779812 голосів). Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала 41,45% (13297729 голосів).

Таким чином Еммануель Макрон залишається президентом Франції.

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