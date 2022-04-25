Макрон переміг на президентських виборах у Франції

Він отримав 58,55% голосів

Макрон переміг на виборах президента Франції/Фото: REUTERS/Christian Hartmann, REUTERS/Yves Herman, колаж: "Сьогодні"

У Франції підрахували 100% голосів у другому турі президентських виборів. Еммануель Макрон залишається на другий термін.

Результати виборів оприлюднило МВС Франції.

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Деталі

Після завершення підрахунку голосів у другому турі виборів президента у Франції стало відомо, що Еммануель Макрон отримав 58,55% (18 779 812 голосів). Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен отримала 41,45% (13 297 729 голосів).

Таким чином Еммануель Макрон залишається президентом Франції.

Марін Ле Пен визнала поразку

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що визнає свою поразку на виборах президента Франції.

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Нагадаємо, на попередніх президентських виборах у 2017 році Макрон також здобув перемогу над Ле Пен у другому турі. Тоді нинішній глава держави отримав 66,1% голосів, його суперниця – 33,9%.

У першому турі нинішніх виборів Макрон отримав 27,8%, Ле Пен – 23,2%.

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