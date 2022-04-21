Вибори у Франції-2022: як Макрон та Ле Пен заграють з електоратом темою війни в Україні

Підсумки теледебатів учасників другого туру президентських виборів виявили перемогу Макрона

У французьких політиків своя гра, а в Україні – війна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

За три дні, 24 квітня Франція у другому турі обиратиме президента на п'ять років. Вибори в одній з провідних країн Європи пройдуть на тлі війни в Україні і саме ця тема останніми днями стала головною, на якій опоненти намагаються зібрати голоси громадян, які не визначилися. Принаймні питання відносин з Росією і напад на Україну було ведучим під час теледебатів, що пройшли 21 квітня, між президентом Франції Еммануелем Макроном і лідером правопопулістської партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Сайт "Сьогодні" простежив за дебатами та зібрав реакцію на них французьких ЗМІ.

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Рейтинги

За даними американської медіа-організації Politico, рейтинг президента на момент теледебатів був 55%, його суперниці – 45%. Проте ще залишається 10% громадян Франції, які не визначились із вибором.

Після дебатів опитування Elabe для французького телеканалу BF MTV показав, що 59% французів вважають Еммануеля Макрона "переконливішим". 53% опитаних визнали, що у глави держави найбільше "якостей, необхідних для того, щоб бути президентом", проти 29% у Марін Ле Пен.

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Позиція щодо війни

На тлі багатотисячних акцій протесту проти війни в Україні, які регулярно відбуваються у французьких містах, обидва політики чудово розуміються, що нічого, крім осуду президента Росії Володимира Путіна електорат зараз не зрозуміє. Тому й позиція Макрона, який до останнього надзвонював Путіну та безрезультатно умовляв його на мир, та позиція Ле Пен звучать з осудом.

"Агресія, жертвою якої стала Україна, неприпустима", – заявила Ле Пен. При цьому вона висловила підтримку нинішній владі Франції у плані надання матеріальної допомоги Україні та підтримці біженців, але вважає неприпустимим подальше відправлення до нашої країни зброї, оскільки це, на думку політика, втягує Францію у війну".

Висловилася Ле Пен і на підтримку санкцій проти Росії – всіх, крім ембарго на російську нафту та газ. " Я не думаю, що це правильний метод, це не те, що насправді зашкодить Росії. І, перш за все, це завдасть величезної шкоди французькому народу", – сказала кандидат у президенти.

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Макрон заявив, що Росія обрала "фатальний шлях", і Франція та Європа в цій ситуації повинні допомагати Україні зброєю та приймати біженців. При цьому в нього знову не повернувся язик назвати те, що сталося в Бучі, Ірпені, Гостомелі і зараз у Маріуполі геноцидом.

Дружба з Путіним

Президент спробував повністю використати проти Ле Пен карту кривавого диктатора Путіна. Спочатку він пригадав опоненту її позицію щодо анексії Криму у 2014 році.

"Я думаю, що ви були одним із перших європейських політичних лідерів, які визнали результат анексії Криму. Чому ви це зробили? І я говорю це сьогодні ввечері серйозно, тому що для нашої країни це погані новини: тому що ви залежите від російської влади і залежите від пана Путіна", – сказав Макрон.

А потім згадав про кредит у 9 млн євро, який "Національне об'єднання" у 2014 році отримало на розвиток у "Першому чесько-російському банку", пов'язаному з владою Росії.

"Ви взяли кредит у російському банку... Ви не розмовляєте з іншими лідерами, ви розмовляєте з вашим банкіром мадам Ле Пен. Ваші інтереси пов'язані з російською владою" , – заявив Макрон.

У відповідь прозвучало: "Еммануель Макрон знає, що все, що він каже, – брехня. Я патріот, я вільна жінка". Щодо позики вона вкотре наголосила, що змушена була звернутися до "Першого чесько-російського банку", оскільки жоден французький банк не хотів надавати їй кредит.

Реакція

"Макрон атакує, Ле Пен – в обороні", – прокоментувала підсумки дебатів французька газета Le Parisien.

Газета "Liberation" у свою чергу зазначила, що позиція Ле Пен була "розпливчастою з багатьох питань", а Макрон поводився "зухвало".

"Цілком імовірно, що ці дебати особливо не змінять балансу сил у другому турі та динаміки, зафіксованої на президентських виборах 2022 року" , – зазначив телеканал BF MTV.

Французька агенція [email protected] зазначила, що президент був більш зухвалим, ніж його суперниця. Марін Ле Пен показала серйозну особу, представляючи себе кандидатом "повсякденного життя". "Макрон намагався вказати на слабкі сторони програми вкрай правого кандидата, іноді приймаючи професорську, недбалу позу, яку деякі легко визнають зухвалою. Йому вдалося поставити Марін Ле Пен у скрутне становище через її позицію по відношенню до Росії, її непослідовність по відношенню до Європейського Союзу та недоліки її економічних пропозицій", – пише агентство.

Ситуація