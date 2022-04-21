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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Выборы во Франции-2022: как Макрон и Ле Пен набирают очки на теме войны в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 апреля, 17:20
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Итоги теледебатов участников второго тура президентских выборов дали прогнозируемый результат
У французских политиков своя игра, а в Украине - война / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
У французских политиков своя игра, а в Украине - война / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Через три дня, 24 апреля Франция во втором туре будет выбирать президента на ближайшие пять лет. Выборы в одной из ведущих стран Европы пройдут на фоне войны в Украине и как раз эта тема в последние дни стала главной, на которой оппоненты пытаются набрать голоса неопределившихся граждан.

По крайней мере вопрос отношений с Россией и нападение на Украину был главным во время прошедших теледебатов между президентом Франции Эммануэлем Макроном и претендующей на этот пост лидером правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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Сайт "Сегодня" проследил за дебатами и собрал реакцию на них французских СМИ.

Рейтинги

По данным американской медиа-организации Politico, рейтинг президента к моменту теледебатов был 55%, у его соперницы – 45%. Однако еще остается 10% граждан Франции, которые не определились с выбором.

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После дебатов опрос Elabe для французского телеканала BF MTV показал, что 59% французов считают Эммануэля Макрона "более убедительным". 53% опрошенных сочли, что у главы государства больше всего "качеств, необходимых для того, чтобы быть президентом", против 29% у Марин Ле Пен.

Позиция по войне

На фоне многотысячных акций протеста против войны в Украине, которые регулярно проходят во французских городах, оба политика прекрасно понимают, что ничего кроме осуждения президента России Владимира Путина электорат сейчас не поймет. Поэтому и позиция Макрона, который до последнего названивал Путину и безрезультатно уговаривал его на мир, и позиция Ле Пен по этому поводу вполне ясна.

"Агрессия, жертвой которой стала Украина, недопустима", – заявила Ле Пен. При этом она выразила поддержку нынешним властям Франции в плане оказания материальной помощи Украине и поддержке беженцев, но считает недопустимым дальнейшую отправку в нашу страну оружия, поскольку это, по мнению политика, втягивает Францию в войну.

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Высказалась Ле Пен и в поддержку санкций против России – всех, кроме эмбарго на российскую нефть и газ.

"Я не думаю, что это правильный метод, это не то, что на самом деле навредит России. И, прежде всего, это нанесет огромный вред французскому народу", – сказала кандидат в президенты.

Макрон заявил, что Россия избрала "роковой путь", и Франция и Европа в этой ситуации должны помогать Украине оружием и принимать беженцев. При этом у него опять не повернулся язык назвать произошедшее в Буче, Ирпене, Гостомеле и сейчас в Мариуполе геноцидом.

Дружба с Путиным

Президент попытался полностью использовать против Ле Пен карту кровавого диктатора Путина. Сначала он припомнил оппоненту ее позицию относительно аннексии Крыма в 2014 году.

"Я думаю, что вы были одним из первых европейских политических лидеров, признавших результат аннексии Крыма. Почему вы это сделали? И я говорю это серьезно, потому что для нашей страны это плохие новости: потому что вы зависите от российской власти и зависите от г-на Путина", – сказал Макрон.

А потом вспомнил о кредите в 9 млн евро, который "Национальное объединение" в 2014 году получило на развитие в "Первом чешско-российском банке", связанном с властями России.

"Вы взяли кредит в российском банке... Вы не разговариваете с другими лидерами, вы разговариваете с вашим банкиром, мадам Ле Пен. Ваши интересы связаны с российской властью", – заявил Макрон.

В ответ прозвучало: "Эммануэль Макрон знает, что все, что он говорит, – ложь. Я патриот, я свободная женщина".

Относительно займа Ле Пен в очередной раз отметила, что вынуждена была обратиться к "Первому чешско-российскому банку" так как ни один французский банк не хотел предоставлять ей кредит.

Реакция

"Макрон атакует, Ле Пен – в обороне", – прокомментировала итоги дебатов французская газета Le Parisien.

Газета Liberation в свою очередь отметила, что позиция Ле Пен была "расплывчата по многим вопросам", а Макрон вел себя "высокомерно".

"Вполне вероятно, что эти дебаты особо не изменят баланс сил во втором туре и динамику, зафиксированную на президентских выборах 2022 года", – отметил телеканал BF MTV.

Французское агентство [email protected] отметило, что президент был более высокомерен, чем его соперница. Марин Ле Пен показала серьезное лицо, представляя себя кандидатом "повседневной жизни".

"Макрон старался указать на слабые стороны программы крайне правого кандидата, иногда принимая профессорскую, небрежную позу, которую некоторые легко сочтут высокомерной. Ему удалось поставить Марин Ле Пен в затруднительное положение из-за ее позиции по отношению к России, ее непоследовательности по отношению к Европейскому Союзу и недостатков ее экономических предложений", – пишет агентство.

Ситуация

  • После дебатов Макрон написал на своей странице в Twitter, что Франция обсудила с международными партнерами дальнейшую помощь Украине в войне с Россией.
  • Еще только 13 апреля французский лидер отказывался называть действия России в Украине геноцидом. На вопрос, последует ли он примеру президента США Джо Байдена, который использовал термин "геноцид" для обозначения убийства украинцев российскими военными, Макрон ответил отрицательно.
  • В начале апреля президент Франции подвергся критике со стороны своих европейских коллег за то, что разговаривает с Путиным, хотя разговоры это все равно бесполезная трата времени. "Никто не вел переговоров с Гитлером", – отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Вертолеты 151
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Танки 829
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ББМ 2118
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