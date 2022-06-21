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Качинський оголосив про відставку з поста віце-прем'єра Польщі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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21 червня, 12:42
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Голова партії влади Польщі "Право та справедливість" назвав причини такого рішення
Ярослав Качинський оголосив про відставку.
Ярослав Качинський оголосив про відставку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова партії влади Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віце-прем'єра Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та президент Анджей Дуда прийняли його відставку.

Про це повідомляє Wiadomosci.

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Приймачем Качинського на посаді віце-прем'єра стане голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Наразі я більше не працюю в уряді. Я вже подав заяву про звільнення на ім'я прем'єр-міністра, і вона була прийнята. Наскільки я знаю, президент також підписав її", – заявив Качинський.

Чи пов'язана відставка з війною в Україні

На питання щодо оцінки свого перебування в уряді Качинський сказав, що йому вдалося реалізувати задуманий ним план.

"Хоча не приховуватиму, що війни в цьому плані не було. Я вважаю, що були прийняті найважливіші рішення щодо Польщі, які допомогли уникнути дуже важкої долі. Ми хочемо озброїтися настільки, щоб зробити ймовірність нападу на нашу країну абсолютно ірраціональною", – наголосив Качинський.

Він також пояснив, чому вирішив залишити посаду у розпал війни в Україні.

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"Сьогодні хід війни такий, що невідомо, коли вона закінчиться. Проте ми більш-менш знаємо, коли ми матимемо вибори, тому мені довелося обирати, і я вибрав", – сказав Качинський.

За його словами, тепер він хоче сконцентруватися на роботі у партії, щоб вона перемогла на наступних виборах.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Польща серйозно сприймає всі загрози Росії .

Також ми писали, що Польща укладає з Україною рекордний контракт на постачання зброї

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