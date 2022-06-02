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Єрмак у захваті! Як ірландські рибалки у 2022 перемогли російський флот

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Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 червня, 06:24
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Громадським організаціям острівної держави вдалося зробити те, що досі не виходило у європейських політиків – зупинити провокаційні дії РФ поблизу кордонів ЄС
Ірландські рибалки зірвали навчання флоту РФ
Ірландські рибалки зірвали навчання флоту РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час виступу Андрія Єрмака перед Комітетом закордонних справ та оборони Ірландії керівник Офісу президента України заявив, що він захоплюється тим, як ірландські рибалки перемогли цілий російський флот. "Сьогодні" з'ясувала, що Єрмак мав на увазі.

"Ми були у захваті від дій ваших рибалок, які захистили виключну економічну зону Ірландії від навчань російського флоту. Це був дуже витончений і красивий хід. Певен, уславлена ірландська кмітливість стане в пригоді українцям", – сказав Андрій Єрмак у парламенті Ірландії.

Єрмак згадав зовсім не випадок із підручників історії. Все сталося у січні 2022 року. Міжнародний військовий злочинець Володимир Путін вирішив влаштувати стрілянини "артилерії та запуск ракет" ВМФ Росії в Атлантиці. Ірландські рибалки виявилися проти.

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Що сталося

На самому початку 2022 року Росія вирішила проводити навчання на Атлантиці, недалеко від берегів Ірландії. Росія чесно попередила владу цієї країни про свої наміри – надіслала відповідне повідомлення до Дубліна. Навчання планувалися на 3-8 лютого 2022 року. Зоною для стрільб росіяни обрали район 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії – у міжнародних водах, але в межах виняткової економічної зони чужої країни.

"Основними завданнями походу є участь кораблів у військово-морських навчаннях, а також забезпечення військово-морської присутності та демонстрація Андріївського прапора в різних районах Світового океану", – так в Міноборони Росії подали в офіційних повідомленнях мету своєї присутності під носом у королеви Великобританії.

Ірландські рибалки не зрозуміли, чому задля бачення Андріївського прапора вони повинні згорнути свій промисел мінімум на тиждень та пригрозили зірвати навчання – вивести мінімум 60 траулерів до району їх проведення. Було заявлено, що траулери будуть перебувати в районі бойових навчань усі шість днів їхнього проведення, змінюючи один одного.

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"Наші човни вирушать у цей район 1 лютого на рибалку. Ми повідомляємо їм, що ловитимемо рибу в наших традиційних районах рибальства, і якщо це вплине на їх навчання, це буде вважатися мирним протестом. Будемо стільки, скільки зможемо", – попередив голова Ірландської організації виробників риби Півдня та Заходу Патрік Мерфі.

Мерфі чесно висловив занепокоєння тим фактом, що російські підводні човни можуть випадково заплутатися у рибальських снастях.

Тоді у ситуацію втрутилися дипломати. Як передає німецьке агентство DW, відбулися переговори між представником ірландської Організації з експорту та переробки риби та російським послом у цій країні Юрієм Філатовим. За словами російського дипломата, навчання будуть "невеликими — можливо, три чи чотири кораблі, не більше і місцевим жителям зовсім нема про що турбуватися чи засмучуватися".

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"Жест доброї волі"

Чиновники з Дубліна резюмували, що зупинити навчання у міжнародних водах вони не можуть. Все, чого вони змогли досягти – домовилися з росіянами, що між рибальською флотилією та російськими кораблями буде створено буферну зону.

Це зовсім не задовольнило європейських рибалок. Тут уже постало питання комфороного проживання риби у водах Атлантики. Рибалки заявили, що стрілянина може негативно вплинути на рибні запаси у регіоні. Зокрема, тунець може змінити характер своєї міграції на роки!

Тоді уряд Ірландії підтримав рибалок і направив свій протест до Москви.

"У нас немає можливості запобігти вченням, але я ясно дав зрозуміти російському послу в Ірландії, що це не вітається. Зараз не час підвищувати військову активність і напругу", – сказав міністр закордонних справ країни Саймон Ковені під час засідання Ради ЄС у Брюсселі.

В підсумку, за п'ять днів до початку військових маневрів міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив відмовитись від навчань , про що повідомив російський посол на своїй сторінці у Фейсбук. Подано це як "жест доброї волі" з боку Шойгу.

До цього моменту з бази в Балтійську вже гребли ближче до королеви корвети "Стійкий" та "Кмітливий". В результаті їм довелося повертати назад, так і не продемонструвавши ірландцям Андріївський прапор.

Що це було

Загалом у Дубліні чудово зрозуміли, що навчання поблизу узбережжя ЄС були ще одним елементом протистояння Росії Заходу на тлі конфлікту навколо України. Наприклад, екс-міністр сільського та морського господарства Майкл Крід звинуватив Москву у провокації, оскільки раніше у неї ніколи не виникало ідей постріляти у цій частині Світового океану.

"Це наші води. Ви можете собі уявити, якби росіяни подали заявку на відправку на материкову частину Ірландії для запуску ракет, як далеко вони б зайшли з цим?", – зазначив голова Ірландської організації виробників риби Півдня та Заходу Патрік Мерфі місцевому радіо RTE.

Захоплення

Окремою своєю похвалою удостоїлися ірландські рибалки. А все тому, як писали західні аналітики, що роками політики у всьому світі думали, як зупинити Росію від провокаційних дій . А прості роботяги показали, як це треба робити.

"Ірландські рибалки не просто принизили Москву: вони також осоромили зусилля західних столиць зі стримування. І вони зробили це, оголосивши про асиметричне стримування з метою не дати завдати шкоди рибі. Вони могли займатися своїми мирними справами в ірландській економічній зоні в таких великих кількостях, що російським було б важко провести свої вчення", – так прокоментувало аналітичне агентство DefenseOne.

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