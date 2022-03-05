Кіпр заборонив швартуватися п'ятьом російським військовим кораблям – ЗМІ

Російські кораблі змушені були шукати інший порт

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кіпр цього тижня заборонив швартування п'ятьом військовим кораблям РФ через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило видання Philenews, з посиланням на дипломатичні джерела.

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Заборона з Кіпру

Цікаво, що РФ підписала угоду з Кіпром про надання своїм військовим кораблям доступу до середземноморських портів.

Водночас дипломатичні джерела підтвердили, що Кіпр не дозволив швартування п'яти кораблям із запланованим візитом у порт Лімасола – фрегатам та катерам підтримки, які пришвартувалися для дозаправлення.

/ Фото: Pixabay

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Так, Міністерство закордонних справ Кіпру поінформувало РФ про те, що "у зв'язку з несприятливими подіями в Україні дія угоди про надання об'єктів та дозволу на швартування призупинена". Наголошується, що це змусило російські кораблі шукати інший порт для дозаправлення.

Нагадаємо, Сінгапур вирішив приєднатися до санкцій проти Російської Федерації. Так, сінгапурським банкам та іншим фінустановам буде заборонено вести справи з чотирма російськими банками – "ВТБ", "ВЕБ", "Промзв'язокбанк", "Росія".

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