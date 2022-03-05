Великобританія спростила правила в'їзду для деяких українців: які зміни

У країні збільшили кількість зустрічей щодо оформлення віз з 500 до 6000 на тиждень

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Великобританії запустив розширену візову схему, що дозволяє громадянам України приєднатися до родичів у Великобританії.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

Допомога з Великобританії

Водночас плани за гуманітарною схемою для біженців, – щоб допомогти тим, хто не має сімейних зв'язків у Великобританії, – ще не оголошено.

Міністерство внутрішніх справ Великобританії заявило, що збільшило кількість щотижневих зустрічей з оформлення віз у регіоні з 500 до 6000 на тиждень, щоб прискорити розгляд заяв від осіб, які бажають приїхати до родичів у Великобританії, та збільшило кількість часу, протягом якого людям буде дозволено залишатися у країні з дня до трьох років. Чиновники заявили, що ще зарано говорити про те, скільки людей подасть заявку.

/ Фото: Pixabay

Реклама

Чиновники пообіцяли, що незабаром відкриється "необмежений спонсорський маршрут" для українців, які не мають родинних зв'язків у країні, що дозволить громадам, місцевій владі та іншим особам спонсорувати та підтримувати тих, хто потребує приїзду до Великобританії. Проте вони також заявили, що деталі того, як маршрут працюватиме, наразі невідомі та опрацьовуються.

Британський Червоний Хрест привітав оголошення про сімейні візи, а також закликав уряд Великобританії дозволити українцям подорожувати без візи "відповідно до підходу, прийнятого в ЄС".

Як зазначається, схема України дозволить українцям приєднатися до родичів у Великобританії – їм буде надано право на роботу та отримання допомоги. Водночас схема радикально відрізняється від програми евакуації, запущеної у відповідь на кризу в Афганістані у серпні, оскільки чиновники припускають, що ті, хто подасть заявку, залишаться в родичів, і не пропонують блокувати бронювання номерів у готелях для їхнього розміщення.

Реклама

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться фатально для нього.

Читайте також: