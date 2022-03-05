Великобритания упростила правила въезда для некоторых украинцев: какие изменения

В стране увеличили количество встреч по оформлению виз с 500 до 6000 в неделю

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Великобритании запустило расширенную визовую схему, позволяющую гражданам из Украины присоединиться к родственникам в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама

Помощь из Великобритании

При этом планы по гуманитарной схеме для беженцев, – чтобы помочь тем, у кого нет семейных связей в Великобритании, – еще не объявлены.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что увеличило количество еженедельных встреч по оформлению виз в регионе с 500 до 6000 в неделю, чтобы ускорить рассмотрение заявлений от лиц, желающих приехать к родственникам в Великобритании, и увеличило количество времени, в течение которого людям будет разрешено оставаться в стране с одного дня до трех лет. Чиновники заявили, что еще слишком рано говорить о том, сколько человек подаст заявку.

/ Фото: Pixabay

Реклама

Чиновники пообещали, что скоро откроется "неограниченный спонсорский маршрут" для украинцев, не имеющих родственных связей в стране, что позволит сообществам, местным властям и другим лицам спонсировать и поддерживать тех, кто нуждается в приезде в Великобританию. Однако они также заявили, что детали того, как маршрут будет работать, пока неизвестны и прорабатываются.

В свою очередь Британский Красный Крест приветствовал объявления о семейных визах, а также призвал правительство Великобритании разрешить украинцам путешествовать без визы "в соответствии с подходом, принятым в ЕС".

Как отмечается, схема Украины позволит украинцам присоединиться к родственникам в Великобритании – им будет предоставлено право на работу и получение пособий. При этом схема радикально отличается от программы эвакуации, запущенной в ответ на кризис в Афганистане в августе, поскольку чиновники предполагают, что те, кто подаст заявку, останутся у родственников, и не предлагают блокировать бронирование номеров в отелях для их размещения.

Реклама

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится фатально для него.

Читайте также: