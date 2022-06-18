Меркель припускає зв'язок між її відходом з влади та рішенням Путіна напасти на Україну

Колишній канцлер Німеччини визнала власне безсилля наприкінці свого терміну.

Меркель припускає зв'язок між відставкою та рішенням Путіна напасти на Україну. Колаж "Сьогодні"

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель припускає, що її звільнення з влади могло вплинути на рішення президента Росії Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Про це г оживиться в інтерв'ю RND.

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З її слів, вона минулого року намагалася обговорити з Путіним новий порядок європейської безпеки.

"З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту у нормандському форматі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський порядок безпеки поряд із нормандським форматом", – наголосила Меркель.

При цьому вона не виключила, що згодом могла б виступити посередником у конфлікті, але "нині це питання не ставить". Також вона відповіла на запитання, чи Путін чекав її відставки, щоб напасти на Україну.

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"Можливо, мій відхід вплинув, як і вибори у Франції, і виведення військ з Афганістану, і застій у виконанні мінських угод", – наголосила Меркель.

Вона також визнала власне безсилля наприкінці свого терміну.

Посол України в Німеччині різко критикував Меркель за "дружбу" з Путіним

Посол України Андрій Мельник виступив із різкою критикою заяв колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. У недавньому інтерв'ю вона заявила, що "не має вибачатися" за свою політику щодо Росії протягом 16 років правління. Український дипломат переконаний, що інше ставлення до Володимира Путіна могло б стати на заваді початку самої кривавої війни в Європі з 1945 року.

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Нагадаємо, видання Die Welt повідомило, що Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України та практично не надала зброї, незважаючи на дані обіцянки.

Сайт "Сегодня" також писав, що Меркель після місяців мовчання підтримала Україну у війні з РФ .