Меркель "обрадувала" німців: локдаун продовжать до березня

Канцлерка закликає не виходити з карантину передчасно

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вимагатиме продовження жорсткого карантину, який діє в країні до 17 лютого, щонайменше до початку наступного місяця.

Реклама

Про це вона заявила на вчорашньому з'їзді Християнсько-демократичного союзу, повідомляє The Local.

"Ми нічого не виграємо, якщо вийдемо з карантину передчасно", – сказала Меркель однопартійцям.

Вона вважає, що перші послаблення мають початися на початку березня. Школи, дитячі садки, магазини і перукарні зможуть відкритися, але тільки якщо виконуватимуть чіткі правила щодо запобігання поширенню вірусу.

В іншому разі рівень захворюваності може знову злетіти, вважає Меркель.

В тренді На Гаїті заявили про спробу державного перевороту

Реклама

Канцлерка зазначила, що з розумінням ставиться до проблем німецьких сімей, які опинилися в складній ситуації, і усвідомлює масштаб проблем, з якими вони зіткнулися (особливо постраждала сфера роздрібної торгівлі), але закликала їх набратися терпіння, щоб розірвати "нескінченний цикл відкриттів і закриттів".

Нагадаємо, що жорсткий карантин в Німеччині діє з 16 грудня. У країні закрита більшість магазинів, підприємств громадського харчування і шкіл, а зустрічатися можна групами не більше ніж п'ять осіб.

А з цього місяця через мутацію коронавірусу німецька влада ввела жорсткі обмеження на в'їзд з Великої Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії і ПАР.

Сюжет Анастасії Середи, Максима Савченка і Віталія Савенко Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама