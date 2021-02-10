Меркель "обрадувала" німців: локдаун продовжать до березня

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вимагатиме продовження жорсткого карантину, який діє в країні до 17 лютого, щонайменше до початку наступного місяця.
Про це вона заявила на вчорашньому з'їзді Християнсько-демократичного союзу, повідомляє The Local.
"Ми нічого не виграємо, якщо вийдемо з карантину передчасно", – сказала Меркель однопартійцям.
Вона вважає, що перші послаблення мають початися на початку березня. Школи, дитячі садки, магазини і перукарні зможуть відкритися, але тільки якщо виконуватимуть чіткі правила щодо запобігання поширенню вірусу.
В іншому разі рівень захворюваності може знову злетіти, вважає Меркель.
Канцлерка зазначила, що з розумінням ставиться до проблем німецьких сімей, які опинилися в складній ситуації, і усвідомлює масштаб проблем, з якими вони зіткнулися (особливо постраждала сфера роздрібної торгівлі), але закликала їх набратися терпіння, щоб розірвати "нескінченний цикл відкриттів і закриттів".
Нагадаємо, що жорсткий карантин в Німеччині діє з 16 грудня. У країні закрита більшість магазинів, підприємств громадського харчування і шкіл, а зустрічатися можна групами не більше ніж п'ять осіб.
А з цього місяця через мутацію коронавірусу німецька влада ввела жорсткі обмеження на в'їзд з Великої Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії і ПАР.
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