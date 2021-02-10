Русский
$ 27,64
33,44
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Меркель "обрадувала" німців: локдаун продовжать до березня

10 лютого, 12:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Канцлерка закликає не виходити з карантину передчасно

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вимагатиме продовження жорсткого карантину, який діє в країні до 17 лютого, щонайменше до початку наступного місяця.

Реклама

Про це вона заявила на вчорашньому з'їзді Християнсько-демократичного союзу, повідомляє The Local.

"Ми нічого не виграємо, якщо вийдемо з карантину передчасно", – сказала Меркель однопартійцям.

Вона вважає, що перші послаблення мають початися на початку березня. Школи, дитячі садки, магазини і перукарні зможуть відкритися, але тільки якщо виконуватимуть чіткі правила щодо запобігання поширенню вірусу.

В іншому разі рівень захворюваності може знову злетіти, вважає Меркель.

В тренді
На Гаїті заявили про спробу державного перевороту
Реклама

Канцлерка зазначила, що з розумінням ставиться до проблем німецьких сімей, які опинилися в складній ситуації, і усвідомлює масштаб проблем, з якими вони зіткнулися (особливо постраждала сфера роздрібної торгівлі), але закликала їх набратися терпіння, щоб розірвати "нескінченний цикл відкриттів і закриттів".

Нагадаємо, що жорсткий карантин в Німеччині діє з 16 грудня. У країні закрита більшість магазинів, підприємств громадського харчування і шкіл, а зустрічатися можна групами не більше ніж п'ять осіб.

А з цього місяця через мутацію коронавірусу німецька влада ввела жорсткі обмеження на в'їзд з Великої Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії і ПАР.

Сюжет Анастасії Середи, Максима Савченка і Віталія Савенко Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Німеччина карантин Ангела Меркель локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квиткиТранспорт
США можуть зняти санкції з
США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2": Байден повідомив Меркель про умовуЕкономіка
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умову
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умовуЄвросоюз
Німеччина відповіла на заклики Франції заморозити
Німеччина відповіла на заклики Франції заморозити "Північний потік – 2"Євросоюз
У Польщі українець зірвався з риштовань на будівництві 100-метрового хмарочоса і загинув (ОНОВЛЕНО)
У Польщі українець зірвався з риштовань на будівництві 100-метрового хмарочоса і загинув (ОНОВЛЕНО)Євросоюз
Вчені створили унікальний тест на коронавірус: проводиться за допомогою смартфона
Вчені створили унікальний тест на коронавірус: проводиться за допомогою смартфонаЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти