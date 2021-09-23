Виверження вулкана на Канарах. Цивільні літаки відправляють в обхід

Потік лави рухався в бік океану, руйнуючи все на своєму шляху

Виверження вулкана Кумбре-В'єха. Фото: Carlos de Saa/EPA

Влада Іспанії обмежила польоти цивільних літаків над Канарами через виверження вулкана Кумбре-В'єха. Деякі рейси на острів Ла Пальма були скасовані вранці 23 вересня.

Про це повідомляє Associated Press.

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За даними агентства, державне підприємство ENAIRE при Мінтрансі Іспанії, яка управляє повітряним простором країни, оголосила дві області над островом Ла Пальма забороненими для польотів зонами.

В організації зазначили, що обмеження вводяться для можливості вільної роботи аварійних і рятувальних служб. Польоти в зонах дозволені тільки літакам державних сил і органів безпеки, служб екстреної допомоги.

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Історія вивержень

Кумбре-В'єха – активна вулканічна гряда на острові Пальма, який належить Іспанії.

Цей хребет тягнеться з півночі на південь, охоплюючи південну третину острова, де розташована низка вулканічних кратерів.

Попереднього разу виверження у районі острова сталося 1971 року – тоді вивергався вулкан Тенегія.

Найсильніше виверження було 1949 року, коли активізувалися відразу три вулканічні кратери – Дураснеро, Сан-Хуан і Хойо-Негро. Виверження супроводжувалося землетрусами.

Нагадаємо, у Каспійському морі увечері 4 липня прогримів потужний вибух у районі однієї з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі.

Крім того, у Конго почалося виверження вулкана Ньїрагонго – в небезпеці опинилися і українці.